Греция продлила до 14 декабря разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

АФИНЫ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Греции продлили до 14 декабря разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в очередном совместном межминистерском решении, опубликованном в воскресенье в правительственном вестнике.

Согласно постановлению, решение о въезде россиян, которое действовало до 30 ноября, "продлевается с момента истечения до 14 декабря".

Решение продлено на тех же условиях, что и предыдущее. Оно разрешает въезд на территорию Греции гражданам России исключительно воздушным путем. При этом жители РФ должны соблюдать ряд условий. В первую очередь, у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что эти частные лаборатории сертифицированы компетентным национальным органом. Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Ее нужно предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются медицинской проверкой пассажиров в аэропортах.

Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимым документом для въезда в страну.

Первоначальное решение властей по поводу разрешения въезда в Грецию до 500 россиян в неделю действовало с 7 по 21 сентября, впоследствии неоднократно продлевалось. При этом регулярные авиаперевозки из РФ в Грецию, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Однако "Аэрофлот" с 21 ноября начал совершать два раза в неделю так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут лишь определенные категории пассажиров. "Въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции", - сообщили в авиакомпании.

Всеобщий локдаун в Греции

В связи с введением в Греции всеобщего карантина с 7 ноября по 7 декабря требование о наличии у пассажиров обязательного отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР за 72 часа до прибытия с 11 ноября распространяется на всех пассажиров и из других стран, прилетающих в страну. Международные авиарейсы из Греции и в Грецию в связи с карантином не прекращаются, однако полеты внутри самой страны сведены в этот период к минимуму.

Число инфицированных в 11-миллионной Греции в последние недели составляет в среднем около 1,5-2,5 тыс. человек в сутки. Антирекорды суточного прироста случаев инфицирования в стране были зафиксированы 12 ноября (3 316 случаев), 5 ноября (2 917) и 4 ноября (2 646). Общее число заразившихся, по данным на 29 ноября, достигло 104 227, с начала эпидемии в стране умер 2 321 человек.