В "Векторе" рассказали, что изменчивость коронавируса составляет не более 0,1%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Изменчивость нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, составляет не более 0,1%. Значимых и вызывающих опасения мутаций в нем не происходит, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов в воскресенье.

"Мы [центр "Вектор"] констатируем, что изменений в данном вирусе практически не происходит, то есть при геноме в 30 тыс. нуклеотидов количество изменений между двумя любыми штаммами, которые мы берем, не более 30, то есть не более 0,1%", - сказал он, выступая в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Максютов пояснил, что вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, как и любой другой РНК-содержащий вирус, мутирует, но это происходит в разы медленнее, чем у сезонного гриппа. "Весь спектр таких исследований нами проводится фактически в режиме онлайн, и в настоящий момент мы не видим значимых изменений, которые вызывали бы у нас какие-либо опасения", - добавил он.