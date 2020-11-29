Координатор Белого дома призвала сограждан сдать тесты на COVID-19 после Дня благодарения

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс обеспокоена возможным увеличением числа случаев заболевания в США после Дня благодарения и призывает соотечественников сдать тесты по завершении поездок по стране в связи с праздником.

"Мы глубоко озабочены тем, что может произойти в плане роста количества случаев после Дня благодарения. <...> Если вы молоды и собираетесь вместе, вам следует сдать тест через 5-10 дней. Вы должны осознавать, что можете заразиться, поэтому не стоит приближаться без маски к пожилым родственникам", - сказала Биркс в воскресенье в интервью телеканалу CBS.

"Мы действительно призываем семьи носить маски даже в помещениях, если они собираются вместе на День благодарения или другой праздник. Даже если люди приезжают для этого из соседнего штата, а не только пересекают всю страну, - продолжила она. - Призываем мэров и губернаторов проводить больше тестирований, чтобы мы могли предотвратить рост числа госпитализаций".

Координатор Белого дома считает, что чаще всего масочный режим не соблюдается в барах и ресторанах. "Возможно, вам придется закрыть их. Мы видели, что это работает", - отметила она.

Отвечая на вопрос, когда она намерена начать проводить брифинги для команды избранного президента Джозефа Байдена, Биркс сообщила, что это может произойти 30 ноября. "Это действительно очень важно. За последние девять месяцев мы создали обширную базу данных, собрали информацию по всей стране, - обратила внимание она. - Думаю, единственное, что мы предложим администрации Байдена, - это понять, как они хотят использовать данные, поскольку информация будет бесполезной без действий".

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 13,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 266 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.