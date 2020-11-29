В нескольких регионах России прогнозируют аномально теплую погоду

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Аномально теплая неделя ожидает ряд регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), где температура воздуха будет выше нормы на 4-6 градуса. Потепление продолжится и в регионах азиатской части России, где аномалии будут достигать 25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Получается необычное распределение аномалий температуры в России. Севернее Москвы, в Питере, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской, Архангельской областях температура выше нормы будет в течение всей недели на 4-6 градусов", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, период аномально теплой погоды будет продолжаться на азиатской части России.

"Длительный и необычный процесс там, это бывает не часто. Атлантический воздух будет определять погоду и на Ямале, и на Таймыре, и в центре Красноярского края, и в Якутии. Там температура выше нормы будет на 15-25 градусов", - отметил он.