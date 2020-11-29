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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Число умерших в городе достигло 8 902

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. 

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"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умерли 8 902 человека, у которых был подтвержден коронавирус. 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 млн человек, свыше 1,4 млн пациентов умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения, выздоровели свыше 1,7 млн человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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