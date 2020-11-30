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Пандемия COVID-19

Молдавия возвращается к ЧП и ограничениям из-за роста заражений коронавирусом

Меры будут действовать до 15 января 2021 года

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Молдавия возвращается к режиму чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и вводит ряд ограничений с 30 ноября на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Согласно постановлению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, эти меры будут действовать до 15 января 2021 года.

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Во время режима ЧП руководителям государственных и частных компаний рекомендовали перевести часть персонала на удаленный режим работы, а также ужесточить противоэпидемиологические меры на рабочих местах. Это подразумевает строгий мониторинг состояния здоровья людей, наличие средств защиты от вируса и другие мероприятия.

Новый год граждане Молдавии не смогут отметить в общественных местах, так как ресторанам, барам и кафе во время режима ЧП запретили работать в период с 22:00 до 07:00. Ночные клубы попали под полный запрет. Кроме того, не разрешается проведение спортивных соревнований, научных конференций и олимпиад с физическим присутствием людей. Кинотеатры, театры и концертные залы также закрываются.

Гражданам страны вновь нельзя проводить время в парках или находиться в группах из более трех человек. Лицам старше 63 лет разрешили выходить из дома только с целью покупок продуктов или медикаментов.

Ситуация в стране

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, 28 ноября здесь был зафиксирован очередной антирекорд по числу заражений за сутки - 1 712. Всего с начала пандемии выявлено 105 852 случая заражения коронавирусом (3% населения), на данный момент лечение проходят свыше 10 тыс. человек. Больницы Кишинева, где регистрируют примерно половину всех случаев по стране, заполнены на 90%, в регионах заполняемость на уровне 85%.

В сентябре республика после почти полугодового перерыва открыла границы для иностранцев. При этом сохранен запрет на въезд для граждан стран, которые включены в так называемую красную зону. Этот список обновляется молдавскими властями раз в две недели. Сейчас в него входят более полусотни государств, среди которых Россия и соседние с республикой Румыния и Украина.

Исключение сделано только для иностранцев, являющихся родственниками молдавских граждан или имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, транзитных пассажиров. Для граждан Молдавии, возвращающихся в республику из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией, сохраняется необходимость пройти 14-дневный карантин, говорится в документе.

Теги
МолдавияПандемия COVID-19
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