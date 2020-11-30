ВЦИОМ: Москва и Санкт-Петербург признаны городами с лучшей экологией

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россияне считают наиболее благоприятной экологическую ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге, а самой острой экологической проблемой в большинстве городов России - загрязнение водоемов и их берегов мусором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), исследовательского центра "Особое мнение" и Экспертного института социальных исследований.

"Наиболее благоприятна экологическая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, самая проблемная зона с этой точки зрения - города-миллионники и крупные города с численностью населения от 500 до 950 тысяч человек", - говорится в результатах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что большинство россиян оценивают экологическую ситуацию в регионе своего проживания как удовлетворительную и хорошую. Такой ответ дали 68% опрошенных. Забота об окружающей среде воспринимается как одна из главных задач государства 48% россиян, особенно молодым поколением.

Самые острые экологические проблемы, не учитывая возникающие чрезвычайные ситуации, 73% респондентов связывают с загрязнением водоемов и их берегов мусором, 64% - с промышленными и канализационными стоками, 66% - с загрязнением воздуха автомобильными выхлопами, 58% - с несанкционированными свалками и вывозом бытового мусора.

Всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" были проведены 26 июля и 11 октября 2020 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.