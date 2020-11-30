Ученые: москвичи не увидят полутеневое затмение Луны из-за ее расположения ниже горизонта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Последнее в этом году полутеневое затмение Луны будет недоступно для наблюдений с территории Москвы и большинства российских регионов в связи с тем, что лунный диск будет находиться ниже уровня горизонта. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Полутеневое затмение ожидается в понедельник, 30 ноября. Оно продлится с 10:32 до 14:53 мск. Продолжительность затмения составит 4 часа 21 минуту.

"В Москве это затмение увидеть будет невозможно, так как Луна во время затмения будет находиться под горизонтом. Затмение будет видно в любом месте, где она находится над горизонтом: от Океании, Америки до Восточной и Юго-Восточной Азии и Северной Европы", - сказали ТАСС в планетарии.

Наблюдать за этим явлением в других частях России смогут только жители восточных регионов, уточнили астрономы. Им будут доступны максимальная и частные фазы этого затмения. В момент наибольшей полутеневой фазы (0,85), который наступит в 12:43 по московскому времени, Луна успеет взойти над горизонтом только в Северной и Восточной Сибири, где уже наступит вечер.

Во время затмения Луна погрузится в полутень Земли северным краем, который выглядит темнее, чем южный, что усилит эффект.

"Вблизи наибольшей фазы эффект затмения (потемнения северного края Луны) будет заметен невооруженным глазом. При этом эффекта "кровавой Луны" ждать не стоит - он происходит только при полном затмении Луны, когда она полностью оказывается в тени Земли", - также сказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.