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В Гидрометцентре сообщили, что в нескольких регионах России будет аномально холодно

В Астраханской, Саратовской, Омской, Екатеринбургской областях, в Татарстане, Башкортостане и еще в некоторых других регионах в течение недели ожидается холодная погода с отклонениями от нормы на 5-10 градусов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Аномально холодная погода прогнозируется в Астраханской, Саратовской, Омской, Екатеринбургской областях, в Татарстане, Башкортостане и еще ряде регионов России в течение недели. Местных жителей ожидает "настоящий холод" с отклонениями от нормы на 5-10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20-25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура в этих регионах будет ниже нормы на 5-10 градусов.

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