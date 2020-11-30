Чешское правительство намерено продлить в стране режим ЧС до конца года

ПРАГА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии намерено обратиться в нижнюю палату парламента республики с просьбой продлить действующий в стране с 5 октября режим чрезвычайной ситуации, срок которого завершается 12 декабря, до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, выступая в воскресенье по Чешскому телевидению.

"Без режима ЧС мы не сможем удержать [под контролем] действующие [ограничительные] правила, - подчеркнул политик. - Режим ЧС, если все будет хорошо развиваться, может выдержать до конца текущего года. Мы нуждаемся в режиме ЧС".

Правительство, по словам Гавличека, в ближайшие дни обратится к депутатам нижней палаты парламента с инициативой продлить действие режима ЧС. Кабмин, как напомнил вице-премьер, и ранее настаивал, чтобы он действовал в стране минимально до католического Рождества.

Режим ЧС не препятствует властям реализовывать поэтапное снятие социальных ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. С четверга в стране после полуторамесячного перерыва возобновят работу рестораны и другие заведения общепита, магазины и предприятия оказания коммерческих услуг населению. С этого дня будет отменен запрет на свободное передвижение граждан, который пока действует с 23:00 до 05:00.

"Это [смягчение ограничений с четверга] принципиальным образом отразится на [национальной] экономике, но не является ее полной разблокировкой. У нас в принципе возобновится вся [розничная] торговля, службы оказания [коммерческих] услуг населению, откроются рестораны и пенсионы. Это произойдет при условии соблюдения [жестких санитарно-эпидемиологических] требований. Только так мы можем приступить к разблокированию экономики раньше других европейских стран", - сказал вице-премьер.

Режим ЧС действовал в Чехии и во время первой волны пандемии коронавируса - с 12 марта по 17 мая.