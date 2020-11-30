"Ведомости": РСПП просит пересмотреть методику расчета опасных выбросов в атмосферу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил обращение вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой смягчить требования Минприроды РФ по снижению предприятиями выбросов опасных веществ в атмосферу. Об этом в воскресенье сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо от 23 ноября, получение которого подтвердили в аппарате вице-премьера.

Из документа следует, что 16 октября Минприроды своим приказом утвердило специальную методику расчета объема наиболее опасных для людей и окружающей среды выбросов транспортными средствами и стационарными объектами (заводы, электростанции). Методика разработана во исполнение июльского указа президента РФ, который предусматривал снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза. По данным издания, документ, который был подписан прежним главой ведомства Дмитрием Кобылкиным, распространяется на 12 городов, включенных в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология": Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

В своем обращении к Абрамченко Шохин отмечает, что базовым годом, относительно которого реализуются планы по уменьшению количества выбросов в атмосферу, принят 2019, а не ныне фигурирующий в федеральном проекте "Чистый воздух" 2017 год. При этом в период с 2017 по 2019 год были проведены комплексные мероприятия по модернизации оборудования для снижения уровня выбросов от предприятий теплоэнергетики, черной металлургии и других отраслей в 12 городах федерального проекта, следует из письма. В РСПП отмечают, что таким образом уже достигнутые результаты по снижению выбросов опасных веществ в атмосферу будут проигнорированы.

Кроме этого, Шохин в своем обращении отмечает, что Минприроды не включило в перечень вредных веществ чрезвычайно опасные и высокоопасные для здоровья человека отходы первого и второго классов, к которым, к примеру, относятся фенол, серная кислота, мышьяк, сероводород, цинк, ртуть и другие. В то же время ведомство включило в перечень наиболее опасных веществ отходы третьего и четвертого классов, которые являются умеренно опасными и малоопасными. Согласно приказу Минприроды, список наиболее опасных веществ составлялся в соответствии с руководством Минздрава по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, рекомендациями Центра государственного санэпидназора в Москве, а также международным опытом расчета индекса качества воздуха, базирующегося в том числе на концентрации основных загрязняющих веществ.

Источник "Ведомостей" в РСПП сообщил изданию, что подход Минприроды по сокращению наиболее опасных выбросов в атмосферу, по мнению союза, не соответствует логике президентского указа. "Следствием принятых [Минприроды] норм может стать необходимость сокращения объема выбросов перечисленных в приказе веществ в два раза, что невыполнимо для некоторых отраслей, представленных в 12 городах проекта "Чистый воздух", - пишет Шохин. По его мнению, к таким отраслям можно отнести стекольные заводы, предприятия черной металлургии, которым для достижения указанных целевых показателей по оксиду углерода придется перейти с углеродного способа восстановления железа на водородный метод. Это потребует перестройки технологических процессов стоимостью в десятки миллиардов долларов.

Таким образом, глава РСПП просит Абрамченко вновь рассмотреть предложения, которые были направлены союзом в Минприроды, однако не были учтены: включить в методику расчета выбросов вместо отходов третьего и четвертого классов отходы первого и второго классов, а в качестве базового для расчета сохранить 2017 год. Представитель вице-премьера сообщила "Ведомостям", что предложения РСПП будут проработаны с профильными ведомствами. В пресс-службе Минприроды отметили, что вопрос находится "в стадии обсуждения".

О федеральном проекте "Чистый воздух"

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в воздух в наиболее загрязненных городах. На данные цели выделено более 500 млрд рублей.