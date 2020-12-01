Что изменится в жизни россиян с декабря 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в декабре 2020 года и коснутся многих россиян. Медработники смогут через интернет пожаловаться на отсутствие выплат

Если медработник не получил, получил не вовремя или не полностью специальную соцвыплату за помощь в борьбе с коронавирусом нового типа, то с 1 декабря он сможет пожаловаться на это в электронной форме. Сделать это можно будет через личный кабинет на портале госуслуг. А по результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка. С ноября и до конца года медработники, занятые на лечении COVID-19, должны получать доплаты за каждую нормативную смену. Подробнее с их размерами можно ознакомиться в соответствующем постановлении правительства.

Гражданам начнут сообщать о положенных льготах

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Многие граждане часто не знают точно, на какие льготы имеют право. С 1 декабря россияне начнут получать уведомления о том, какие меры социальной поддержки им положены. С 2015 года в России сформирована Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), которая содержит сведения об оказываемых социальных услугах, льготах и выплатах. Собственно эту информацию и будут доводить до сведения граждан. Список мер соцподдержки будет формироваться на основе данных ЕГИССО, а также нормативных актов, включая муниципальные. Информирование будет проходить для начала через портал госуслуг. В личный кабинет будут приходить сообщения, что в связи с таким-то жизненным событием у человека появилось право на следующие меры социальной поддержки и для их получения нужно обратиться туда-то. А с 2021 года информирование начнется и по другим каналам — с помощью СМС или телефонных звонков, в 2022 году — при личном посещении госорганов. Для любого из способов требуется согласие самого человека. Льготникам упростили покупку ж/д билетов

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С 1 декабря льготные категории граждан смогут покупать билеты на электрички и поезда дальнего следования дистанционно уже с учетом положенной им скидки. То есть "им больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу", объяснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Операторы, продающие проездной документ, будут сами получать все данные через федеральные информационные системы. В том числе для этого они должны будут предусмотреть на сайте возможность идентификации пользователя через Единый портал госуслуг (ЕСИА). Этот сервис также позволит подавать заявление, чтобы вернуть деньги за неиспользованный билет, купленный онлайн. При этом последнее затронет не только льготников, но и всех пассажиров железнодорожного транспорта. Изменится форма водительских прав, ПТС и СТС

С 3 декабря вступают в силу изменения в законодательстве, которые определяют требования к документам, необходимым для допуска водителей к участию в дорожном движении. В частности, уточняются требования к водительскому удостоверению и свидетельству о регистрации (СТС), также незначительно меняется форма паспорта транспортного средства (ПТС). Теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будут расположены надписи на трех языках — русском, английском и французском. Кроме того, обновился перечень сведений, которые необходимо внести в форму паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации. В последнем должны быть указаны данные о мощности двигателя автомобиля, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок, — сведения о сроке государственной регистрации. Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов. Бланки ПТС и свидетельства, изготовленные по ранее утвержденным образцам, можно будет использовать до полного их израсходования, но не позже чем до 1 января 2025 года. Редкие музыкальные инструменты придется маркировать, чтобы вывезти за границу С 3 декабря, чтобы получить разрешение на временный вывоз музыкального инструмента или смычка, представляющих культурную ценность, нужно будет поставить на них уникальную метку и получить паспорт. Документ оформляет Минкультуры, и действует он десять лет. Это должно упростить действующую процедуру для владельцев инструментов и защитить культурные ценности от нелегального вывоза. Расширяются возможности взаимодействия с нотариусами С 29 декабря вступают в силу поправки в законодательство о работе нотариусов, которые касаются их удаленной деятельности. Станут возможны дистанционные сделки сразу с несколькими нотариусами. Это может пригодиться, например, при покупке квартиры в другом регионе. Кроме того, нововведения позволят получать в электронной форме следующие услуги: свидетельствование верности перевода документа на другой язык;

передача электронных документов физлицам и юрлицам;

принятие денег в депозит;

выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др. Плюс в соответствии с поправками будет вестись специальный реестр совершенных удаленно нотариальных действий и сделок, в которых участвовали два и более нотариусов. "Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также у нотариусов появится возможность в случае любых сомнений идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы. Электронные трудовые книжки

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