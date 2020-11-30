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Жителя Хабаровска оштрафовали на 300 тыс. рублей за оправдание теракта Брейвика

Он разместил в социальной сети "ВКонтакте" публикацию, в которой признавал совершенные Андерсом Брейвиком теракты правильными и нуждающимися в поддержке

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил штраф в размере 300 тыс. рублей местному жителю за оправдание произошедшего девять лет назад теракта на острове Утёйа в Норвегии. Об этом сообщило Управление ФСБ по Восточному военному округу.

"1-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в распространенном релизе.

Сотрудники военной контрразведки установили, что хабаровчанин разместил в социальной сети "ВКонтакте" публикацию, в которой признавал совершенные Андерсом Брейвиком теракты правильными и нуждающимися в поддержке. Мужчина признал вину и раскаялся.

22 июля 2011 года норвежский праворадикал Андерс Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, который был организован на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

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