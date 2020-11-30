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Пандемия COVID-19

На Камчатке продлили до 10 января ограничительные мероприятия из-за коронавируса

В регионе сохраняется запрет на работу предприятий общепита после 23:00, спортивные и другие массовые мероприятия будут проводиться без зрителей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки продлили ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса на полуострове до 10 января 2021 года, соответствующее постановление губернатора опубликовали на сайте краевого правительства в понедельник.

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"В постановление губернатора Камчатского края от 10 апреля 2020 года "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" внесены следующие изменения: в абзаце первом части 1 слова "до 29 ноября 2020 года" заменить словами "до 10 января 2021 года", - говорится в документе.

Согласно постановлению, продлился период оформления дополнительных листков нетрудоспособности для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Сохраняется запрет на работу предприятий общепита после 23:00. Спортивные и другие массовые мероприятия будут проводиться без зрителей.

В настоящий момент на Камчатке подтверждено более 7,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,4 тыс. человек вылечились, 75 умерли.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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