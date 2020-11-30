Запрет движения по Русскому мосту во Владивостоке снова продлили

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Движение по автомобильному мосту на остров Русский во Владивостоке не возобновится в понедельник, как это планировалось ранее. Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на Федеральное казенное учреждение ДСД "Дальний Восток", обслуживающее мост, работы по очистке продолжаются.

"Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно. Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах", - сказали в пресс-службе правительства Приморского края, отвечая на вопрос о том, когда будет открыт мост. Там пояснили, что в понедельник мост открыть не удастся, сроки возможного окончания работ пока не называются.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, перекрыли 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть после прошедшего в Приморье ледяного дождя. Планировалось восстановить движение по мосту 30 ноября после полной очистки вант от льда.

Для транспортного сообщения между островом, где живет около 5 тыс. человек и учится 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, были запущены паромы.