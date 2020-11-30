Тихоокеанский флот направил 450 военных устранять следы ледяного шторма во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Командование Тихоокеанского флота (ТОФ) втрое увеличило количество военнослужащих, задействованных в ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке. Как сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ, уже 450 военных помогают приводить город в порядок.

21 ноября по просьбе руководства Владивостока Тихоокеанский флот уже увеличивал количество военнослужащих, которые привлечены к работам по ликвидации последствий циклона с 60 до 150 человек.

"Тихоокеанский флот продолжает оказание помощи населению Владивостока в ликвидации последствий ледяного дождя в столице Приморья. На объектах, которые определены флоту оперативным штабом для наведения порядка, работают 450 военнослужащих инженерных подразделений ТОФ и 10 единиц специальной техники", - говорится в сообщении

Тихоокеанцы трудятся во всех районах Владивостока, в том числе на острове Русский, где привлечены к очистке территорий учреждений здравоохранения Владивостока, помогают освобождать от наледи дороги, оказывают помощь аварийным бригадам в восстановлении электроснабжения. В готовности находятся несколько полевых кухонь, которые при необходимости могут быть задействованы для обеспечения населения горячим питанием.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня. На вечер воскресенья без света в крае оставалось около 2 тыс. человек.