На острове Русский установят 400 бетонных опор для надежного энергоснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Энергетики установят около 400 бетонных опор на острове Русский для создания стабильного энергоснабжения поселков, где живет около 5 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник глава региона Олег Кожемяко.

Глава региона Олег Кожемяко заявил, что аварийно-спасательные работы на острове Русский плавно перетекут в кампанию по созданию энергосистемы, которая будет служить жителям на протяжении многих лет. "Здесь, конечно, сложная схема - разрозненные поселки, большие расстояния, сложный гористый рельеф, но в течение этой недели будут задействованы более 80 лесников с инвентарем и оборудованием, будет находиться министр лесного хозяйства, из 11 бригад девять прибыли. Необходимо за эту неделю максимально выполнить работу по переходу на устойчивую систему энергоснабжения, для этого потребуется установить около 400 бетонных опор, такую заявку вчера сделали", - приводит слова Кожемяко пресс-служба правительства Приморского края.

В пресс-службе добавили, что энергетики продолжают возвращать свет в дома жителей острова Русский, осталось подключить около 20 домов. После этого специалисты приступят к созданию надежной системы электроснабжения. "На протяжении всего срока работ, а также после, до самого конца отопительного сезона, на острове в резерве будут оставаться дизельные генераторы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Владивостокского городского округа, в который входит остров Русский, ТАСС сообщили, что на острове закрыт один детский сад. В учреждении еще нет света, но родители могут приводить детей в два других сада, расположенные на острове. Все школы островной территории работают в штатном режиме.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.