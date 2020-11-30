Власти Магадана отменили новогодние утренники из-за коронавируса

ТАСС, 30 ноября. Мэрия Магадана отменила проведение новогодних спектаклей и утренников из-за эпидемической обстановки в городе. Об этом в понедельник сообщается на сайте городской администрации.

"Принимая во внимание сегодняшнюю обстановку по коронавирусу, мы отказались от массовых традиционных спектаклей - утренников в учреждениях культуры. Сейчас их формат обсуждается. Но в нашей программе остаются уличные мероприятия - это и открытие елок, и шествие Дедов Морозов. В областном центре пройдет международный конкурс ледового творчества "Магаданский хрусталь", - сказал заместитель мэра Магадана Юрий Казетов, слова которого приводятся в сообщении.

К созданию композиций для конкурса "Магаданский хрусталь" скульпторы из Хабаровска, Минска, Санкт-Петербурга, Якутии, Московской и Свердловской областей приступят в середине декабря.

В Магадане уже работает уличная иллюминация. Казетов сообщил, что в городе установят 12 елок и ледяные горки. В новогоднюю ночь запланирован салют.

С начала пандемии на Колыме коронавирус выявлен у 5 806 граждан. Выздоровели 5 110 человек, 54 умерли. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января.