Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 30 ноября

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе от одного до трех градусов выше нуля, ночью температура будет колебаться от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

В Подмосковье дневная температура составит от минус одного до четырех градусов выше нуля, ночная - от минус трех до двух градусов тепла. "Небольшие осадки, по области местами умеренные", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в регионе ожидается на уровне 758 мм ртутного столба.