В Крыму начнут строить и ремонтировать новые очистные сооружения в первой половине 2021 г.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма в первой половине следующего года приступят к реконструкции семи канализационно-очистных сооружений (КОС) и начнут проектирование еще десяти объектов в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики.

В Крыму долгие годы существует проблема очистки стоков в море, влияющая на состояние воды у побережья полуострова, в том числе в курортных районах. Также вопрос обсуждается на фоне возникшего в этом году из-за засухи дефицита воды. В рамках ФЦП запланированы реконструкция и строительство 24 объектов системы канализации.

"На сегодняшний день подрядными организациями выполняются строительно-монтажные работы по четырем объектам в городе Симферополе, поселках Коктебель, Орджоникидзе, селе Оленевка. В первом полугодии 2021 года начнется строительство еще семи объектов. По десяти объектам на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ", - говорится в сообщении.

В Минстрое Крыма добавили, что на все проекты КОС в рамках ФЦП в общей сложности выделено более 40 млрд рублей. Завершение всех мероприятий запланировано не позднее 2024 года. "Кроме того, в новую федеральную целевую программу добавлено строительство 13 канализационных очистных сооружений на южном берегу Крыма. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации. К реализации данных объектов планируется приступить в 2021 году", - отмечается в сообщении.

О ходе работ

Сейчас строятся биологические очистные сооружения с системой разводящих коллекторов в селе Оленевка на севере полуострова. Готовность составляет 82%. Завершить работы планируется в 2021 году.

Также проводится реконструкция канализационных сооружений в поселке Орджоникидзе, стоимостью порядка 870 млн рублей. Завершить ее планируется в 2022 году. А в Симферополе строят и реконструируют канализационный коллектор протяженностью порядка 17 км. "Планируется строительство 33 шахт, из них построено 23. Техническое оснащение выполнено на трех шахтах", - добавили в Минстрое региона.

Работы стартуют и на очистных сооружениях с системой разводящих коллекторов (в том числе канализационных сетях) в поселке Коктебель. "Сметная стоимость объекта около 1,5 млрд рублей. Производительность КОС - 5 000 кубических метров в сутки. Окончание строительно-монтажных работ планируется в 2023 году", - сообщили в Минстрое Крыма.

В пресс-службе компании-подрядчика "РСК-ЮГ" ТАСС уточнили, что ведутся подготовительные работы на площадке, рабочие возводят строительный городок, выполнена геодезическая разбивка сетей канализации. "Активные строительные работы стартуют 2 декабря. Окончание строительно-монтажных работ планируется в 2023 году", - отметил собеседник агентства.

В компании добавили, что сейчас ведутся работы на канализационных очистных сооружениях "Южные". "Они расположены в Балаклаве и Севастополе. Совместно с заказчиком обсуждается необходимость корректировки проектной документации в части технологии очистки стоков, ведется организационная подготовка подрядчика для начала выполнения работ на линейных объектах", - отмечается в сообщении.

О реконструкции КОС

Глава Крыма Сергей Аксенов в сентябре 2019 года сообщал, что все канализационно-очистные сооружения (КОС) курортов Южного берега Крыма будут реконструированы до конца 2022 года. На 12 основных объектов в федеральной целевой программе по развитию Крыма заложено около 11,5 млрд рублей. В следующем году начнется реконструкция 11 из них, что позволит получать чистые сбросы в море.

ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, она будет действовать до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета, ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году - 82,26 млрд рублей, в 2023 году - около 150,1 млрд рублей. На 2024 год финансирование планируется в размере почти 150 млрд рублей.