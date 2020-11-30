В Японии представили гигантского двигающегося робота Gundam

ТОКИО, 30 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Презентация гигантского двигающегося робота из аниме-франшизы Gundam прошла в понедельник в соседнем с Токио портовом городе Иокогама. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Модель высотой 18 м является частью масштабного комплекса Gundam Factory, построенного на набережной в районе парка Ямасита. Сам робот стоит в специальном доке, который также выполняет функцию обзорной площадки. Рядом расположился выставочный зал, где можно ознакомиться с экспозицией, посвященной процессу создания двигающегося робота, его внутренней структуре.

В одном из павильонов с помощью технологии дополненной реальности посетители смогут опробовать себя на месте пилота Gundam, расположившегося в его головной части. Для передачи изображения в данном случае используется сеть 5G японского мобильного оператора Softbank. Помимо этого, в комплексе есть тематическое кафе, конференц-зал и магазин с эксклюзивными товарами из аниме-франшизы.

Открытие Gundam Factory изначально было запланировано на лето этого года, однако его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Обычным посетителям комплекс будет доступен с 19 декабря. Цена билета в зависимости от посещаемого объекта составит от 1 650 до 3 300 иен (от $16 до $32).

Первый полнометражный анимационный фильм про человекоподобных боевых роботов Gundam появился в 1979 году. Он назывался Mobile Suit Gundam. Этот сериал считается одним из величайших произведений аниме в истории Японии наряду с получившим мировую известность "Евангелионом". Впоследствии были выпущены десятки других аниме Gundam, а сама франшиза активно используется до сих пор.