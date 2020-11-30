Военные медики скорректировали лечение 100 пациентов с коронавирусом в Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Военные медики скорректировали лечение более 100 пациентов в четырех районных больницах Курганской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Группа врачей Минобороны в составе инфекциониста, реаниматолога и эпидемиолога совершила рабочую поездку в четыре центральные районные больницы Шадринска, Катайска, Долматово и Щучье, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией. Врачи изменили тактики ведения и лечения более 100 пациентов, находящихся под наблюдением в терапевтических отделениях и реанимации", - говорится в сообщении.

Также военные специалисты оказали методическую помощь в организации работы "красных зон" перепрофилированных госпиталей и скорректировали схемы маршрутизации пациентов с коронавирусом.

Военные медики прибыли в регион 28 октября. Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.