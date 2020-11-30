Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до конца марта 2021 года

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Новосибирской области в связи с пандемией продлят до 31 марта 2021 года. Новогодние корпоративы и детские праздники в регионе не отменяются и будут проводиться с соблюдением противоэпидемиологических мер, сообщил во время оперативного совещания регионального правительства в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников

"На сегодняшний день подготовлен проект решения. Предложено продлить режим повышенной готовности до ожидаемого окончания эпидсезона, до 31 марта 2021 года включительно как минимум. Мы не намерены отказываться от проведения различных праздничных мероприятий, как для взрослых, так называемых корпоративов, так и для детей - различные новогодние представления. Они будут проводиться с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора", - сказал Травников.

Он добавил, что новогодние корпоративы, которые обычно проходят в заведениях общепита и развлекательных организациях, будут проводиться с соблюдением требований по социальной дистанции, расстановке мест и столов, с ограничением количества участников, исходя из площади зала. "В отношении детских мероприятий всем учреждениям культуры, подобным учреждениям, организациям рекомендовано отказаться от проведения игровых, анимационных мероприятий и проводить новогодние утренники в формате представлений с соблюдением всех ограничений, которые рекомендованы театральным, культурным учреждениям. Это, в первую очередь, ограничение количества зрителей в зале в размере 50% от общей вместимости", - пояснил губернатор.

По данным оперативного штаба на утро 30 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано более 22,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100 случаев. Режим повышенной готовности в области продлен до конца года. С 16 ноября прекратили работу фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах, также в регионе запрещена работа общепита и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме кафе в аэропортах, вокзалах и гостиницах.