Роспотребнадзор напомнил о правилах сдачи теста на коронавирус

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые нужно соблюдать при сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию. Они размещены в понедельник на сайте ведомства.

"Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2", - напомнили в Роспотребнадзоре.

Согласно инструкции к наборам для ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию, взятие мазка рекомендуется проводить не раньше трех-четырех часов после последнего прима пищи. "Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае, пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицированные клетки", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что перед взятием мазков нельзя использовать лекарственные средства для местного применения (капли, спреи), поскольку после их применения количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста. Кроме того, в ведомстве советуют отказаться от применения любых очищающих средств для полости рта минимум за три часа до взятия мазков из полости рта.

На результат теста может также повлиять употребление алкоголя, содержащего этиловый спирт, который входит в состав многих антисептических средств, в связи с чем в ведомстве рекомендуют отказаться от употребления спиртных напитков за два дня до взятия мазка . "По рекомендациям Роспотребнадзора, для эффективного антисептического действия в составе дезинфицирующего средства должно быть не менее 60-80% этилового спирта. Хотя в состав спиртных напитков (обычно) входит меньше этанола, чем необходимо для дезинфекции, но после приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 млн человек, свыше 1,4 млн пациентов умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения, выздоровели свыше 1,7 млн человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.