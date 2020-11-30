На очистку моста на остров Русский понадобится меньше месяца

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Срок восстановления автомобильного движения по мосту на остров Русский во Владивостоке не определен, но он точно будет меньше месяца. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморского края со ссылкой на ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (ДСД "Дальний Восток"), обслуживающее мост.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть после прошедшего в Приморье ледяного дождя. Движение по мосту планировалось восстановить 30 ноября после полной очистки вант ото льда, однако в понедельник в ДСД "Дальний Восток" заявили, что ограничение сохраняется на неопределенный срок.

"В социальных сетях начали активно обсуждать, что якобы мост на остров Русский будет закрыт до Нового года. Мы получили официальный ответ от обслуживающей его организации. Как сообщили в ФКУ ДСД "Дальний Восток", сейчас борьбой с обледенением вант и пилонов занимаются больше 20 альпинистов, окончательные сроки завершения работ пока назвать сложно, но целый месяц точно не потребуется", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы самой дирекции, при сохранении относительно благоприятных погодных условий для полной ликвидации последствий ледяного дождя на Русском мосту потребуется не менее семи дней. После удаления ледяных отложений с вант альпинисты приступят к очистке пилонов. В минувшие выходные было очищено 14 вант. В настоящее время 123 из 168 вант Русского моста не представляют угрозы.

Для транспортного сообщения между островом, где живут около 5 тыс. человек и учатся 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, были запущены паромы.