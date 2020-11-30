Адвокат Ефремова сообщил, что актера 1 декабря переведут в колонию после карантина

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов во вторник будет переведен из СИЗО в колонию после 20-дневного карантина. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Андрей Алешкин.

"Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны перевести", - сказал Алешкин.

Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Ефремов был доставлен в СИЗО 10 ноября - в день своего 57-летия. Он находился на карантине 20 дней в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил его к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.