{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Рособрнадзор не намерен сокращать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ

В ведомстве отметили, что ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор не намерен ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства в понедельник.

"В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору", - заявил представитель пресс-службы.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС заявил, что число сдаваемых предметов в рамках ОГЭ для 9-х классов может быть сокращено с четырех до трех - два обязательных, один по выбору. Такая мера обсуждалась на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в РФ. При этом отменять экзамены для 9-х классов пока не планируется, уточнил он. 

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
ВОЗ: вопрос о локдауне в России отпадет при соблюдении гражданами мер предосторожности
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович уточнила, что оценки о необходимости введения жестких ограничительных мер могут давать только специалисты
Читать полностью