Рособрнадзор не намерен сокращать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор не намерен ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства в понедельник.

"В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору", - заявил представитель пресс-службы.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС заявил, что число сдаваемых предметов в рамках ОГЭ для 9-х классов может быть сокращено с четырех до трех - два обязательных, один по выбору. Такая мера обсуждалась на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в РФ. При этом отменять экзамены для 9-х классов пока не планируется, уточнил он.