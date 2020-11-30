Мишустин: лицензирование медицины и фармацевтики с 2021 года перейдет в цифровую форму

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о переводе в цифровой формат лицензирования в области медицины и фармацевтики с 1 января 2021 года.

"Переводим в цифру, упрощаем и делаем удобнее для людей лицензирование сразу нескольких широко распространенных видов деятельности. Для них с 1 января 2021 года внедряется так называемая реестровая модель предоставления государственных услуг с полным отказом от бумажного носителя", - сказал глава правительства, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами. Мишустин уточнил, что лицензии в электронном виде будут выдавать в сфере медицинской, фармацевтической деятельности, для производства лекарственных средств, медицинской техники и ее сервисного обслуживания.

По словам премьера, получение необходимых документов теперь будет занимать меньше времени, а сам процесс станет максимально прозрачным. Вся информация о выданных лицензиях будет открыта и общедоступна.