В России за сутки выявили 26 338 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 338, до 2 295 654, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в штабе сообщили о 26 683 заразившихся. В частности, в Москве выявили 6 511 новых случаев (24,7% всех в стране), в Санкт-Петербурге - 3 691 (14%), в Подмосковье - 1 064 (4%), в Нижегородской области - 458 (1,7%), в Карелии - 414 (1,6%), в Свердловской области - 381 (1,4%). Сейчас, по данным штаба, в России болеют 477 055 человек против 468 332 днем ранее.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 17 247. Всего уже вылечились 1 778 704 человека. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших снизилось с 77,6% до 77,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 830 пациентов в Санкт-Петербурге, 592 - в Московской области, 449 - в Хабаровском крае, 412 - в Нижегородской области, 383 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 368 против 459 днем ранее. Всего от инфекции умерли 39 895 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано по 20 летальных исходов в Санкт-Петербурге и Московской области, 23 - в Красноярском крае, по 15 - в Ростовской и Нижегородской областях, 14 - в Пермском крае, 13 - в Воронежской области.