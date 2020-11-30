Почти 30% смертей из-за коронавируса в России пришлись на ноябрь

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России в ноябре сообщил о 11 905 смертях из-за коронавируса в стране, следует из подсчетов ТАСС.

Это в 1,6 раза больше, чем в октябре, когда стало известно о 7 268 летальных исходах. Всего, по данным штаба, с начала пандемии в России умерли 39 895 пациентов с коронавирусом. Таким образом, около 30% смертей из-за новой болезни пришлось на ноябрь. При этом показатель летальности новой инфекции за месяц практически не изменился, увеличившись с 1,73% до 1,74%.

Следует иметь в виду, что данные оперативного штаба не являются полными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, которую публикует Росстат.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России в ноябре сообщил о 677 538 случаях заражения коронавирусом в стране, следует из подсчетов ТАСС. Это в полтора раза превысило показатели октября, когда стало известно о 441 830 инфицированных. Всего с начала пандемии в России, по данным штаба, заразились 2 295 654 человека. Таким образом, на ноябрь пришлось около 30% всех случаев заражения в стране.

В Москве за месяц выявили 181 576 инфицированных, что на 38% превысило показатели октября, а в Санкт-Петербурге, ставшим вторым по масштабам очагом эпидемии, - 64 531 (на 251,6% больше, чем в октябре).

Выздоровели в России в ноябре 563 290 человек - это в 2,2 раза больше, чем в октябре, когда вылечились 257 157 человек. За счет этого доля выздоровевших, несмотря на высокую заболеваемость, выросла - с 75,1% до 77,5%. Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось на 102 343, до 477 055, следует из данных штаба. Прямо сейчас болеет примерно каждый пятый россиянин, заразившийся коронавирусом с начала пандемии.