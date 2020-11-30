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Пандемия COVID-19
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В Петербурге впервые с 25 октября выявили меньше заразившихся коронавирусом, чем накануне

Число подтвержденных случаев заражения составило 3 691

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки увеличилось на 3 691, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в штабе сообщали о 3 701 новом случае. По подсчетам ТАСС, число заразившихся в городе оказалось меньше, чем накануне, впервые с 25 октября.

Всего в Санкт-Петербурге, по данным штаба, заразились 125 907 человек. По этому показателю он занимает второе место в стране после Москвы.

Число выздоровевших в городе составляет 71 301 (56,6% всех инфицированных, что заметно меньше среднероссийского уровня). Умерли 5 432 пациента, или 4,3% заразившихся.

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РоссияПандемия COVID-19
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