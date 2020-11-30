Прощание с экс-президентом РАН Владимиром Фортовым пройдет 2 декабря в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Проститься с экс-президентом Российской академии наук (РАН), академиком Владимиром Фортовым, который умер в воскресенье на 75-м году жизни во время лечения от коронавирусной инфекции, можно будет 2 декабря в Москве.

"Прощание с академиком Фортовым Владимиром Евгеньевичем состоится 2 декабря 2020 года в 10:00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25", - говорится в сообщении на сайте РАН. Отмечается, что о месте и времени захоронения будет сообщено дополнительно.

Фортов родился 23 января 1946 года в Ногинске Московской области. Окончил МФТИ. В 1987 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1991 году - действительном членом РАН. В 2013-2017 годах был президентом РАН. Его основные работы посвящены физике колебаний и волн, экстремальным состояниям вещества. Написал более 30 монографий и свыше 900 научных статей.