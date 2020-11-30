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Пандемия COVID-19
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Представитель ВОЗ: окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит

По словам Мелиты Вуйнович, для этого предстоит пройти долгий путь
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Конец пандемии коронавируса - не вопрос ближайших месяцев, для этого предстоит пройти долгий путь. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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Отвечая на вопрос о том, когда можно ждать окончания пандемии, она подчеркнула: "Когда будет достаточный уровень иммунитета, используя вакцину, которая, мы надеемся, в какое-то время будет доступна. Когда будем адаптировать свое поведение к тому [пониманию], что вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы. Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью".

"Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев - нет, но мы должны идти к этому", - указала она.

"Увидели весной, что это возможно сделать, надо снова всем вместе стараться и не уставать от этого", - отметила представитель ВОЗ.

По ее словам, путь к этому предстоит длинный. "Это не стометровый бег, а это, скорее, марафон", - обратила внимание Вуйнович. 

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РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
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