Представитель ВОЗ: у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Уровень иммунитета к коронавирусной инфекции у россиян хоть и растет, но пока недостаточен, чтобы ее остановить, и в этом может помочь вакцинация. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, отвечая на соответствующий вопрос.

"Роспотребнадзор и другие исследовательские институты и органы ведут серологические исследования. Мы не можем говорить обо всем населении, поскольку там [представлена] репрезентативная выборка, согласно которой уровень иммунитета растет, но он еще недостаточен, чтобы остановить вирус. На это [пока] опираться не надо", - сказала представитель организации.

По словам Вуйнович, "росту иммунитета нужно помочь при помощи вакцины".

Представитель ВОЗ также отметила, что, несмотря на рост иммунитета, все еще остается неизвестным, как долго он будет держаться. "Мы еще не знаем, насколько он устойчив, насколько он имеет именно защитную роль [в случаях], если это была бессимптомная инфекция или она проходила тяжело, - добавила Вуйнович. - Мы очень многое об этом вирусе не знаем".