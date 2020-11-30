ВОЗ: в Европейском регионе наблюдаются позитивные тенденции по ситуации с коронавирусом

"Хорошая новость, что последние две недели эта скорость прироста случаев [заражения коронавирусом] в Европейском регионе снижается, и сейчас почти половина стран европейского региона показывает или стабилизацию, или не такой быстрый рост, или даже снижение. Так что есть хорошие новости", - сказала она.

Вуйнович указала, что в течение последних двух месяцев в Европейском регионе и Северной Америке фиксируется рост заболеваемости. "К сожалению, в России мы еще видим рост случаев [заражения]", - добавила представитель ВОЗ. Она пояснила, что согласно определению организации случаем считается каждый положительный ПЦР-тест и это не отражает всего количества инфицированных.

"Никто вам не может сказать, не будет ли еще подъема, - отметила Вуйнович, отвечая на вопрос о сроках достижения пика заболеваемости. - Число, доля восприимчивых людей по всему миру еще очень высокая. Это значит для вируса открыта дорога. И да, он может еще [распространяться], если мы его не будем останавливать специальным вмешательством, которое нужно и на уровне каждого человека, и на уровне общества". Она подчеркнула, что путем соблюдения защитных мер можно в любой момент повлиять на темпы распространения инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 295 654 случая заражения, выздоровели 1 778 704 человека, умерли 39 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.