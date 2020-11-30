Представитель ВОЗ: россиянам следует с осторожностью отнестись к новогодним праздникам

Отвечая на вопрос о планировании как зарубежных, так и внутренних поездок на Новый год, собеседник агентства указала на необходимость "учитывать очень много элементов". "Во-первых, сейчас нет такого понятия как "нулевой" риск. Риск заразиться сохраняется, - пояснила Вуйнович. - Кроме того, поездки на новогодние праздники подразумевают под собой прогулки в людных местах. А это как раз то, что сейчас не рекомендуется. Мы советуем максимально ограничить контакты между людьми".

Представитель ВОЗ обратила внимание на высокий риск заражения в общественном транспорте, поезде или самолете. "В самолете [зона заражения] - это два ряда перед вами и два ряда за вами, - продолжала она. - И если вы находитесь в этой зоне, есть большой шанс заразиться, даже с маской, ведь в какой-то момент кто-то может ее снять, чтобы попить воду, поест, закашляется, чихнет [в руку] и дотронется до поверхности. Так что, если кто-то будет летать за рубеж или внутри страны, то риск состоит в самом перемещении".

Вуйнович также отметила, что пандемия не только "отнимает у нас, но и дает". "Вирус дает нам возможность провести время дома с семьей, - подчеркнула собеседник агентства. - Можно не покупать дорогие подарки, а сделать их своими руками для своих близких. Цифровые технологии дают нам возможность общаться с людьми, которые находятся далеко от нас. Таким образом, мы сможем встретить Новый год безопасно и при этом счастливо".