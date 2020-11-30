{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ВОЗ готовит новые рекомендации по "близким контактам" при коронавирусе

Раньше близкий контакт подразумевал под собой общение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает новые рекомендации для определения "близкий контакт" при коронавирусе. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель организации в России Мелита Вуйнович.

"Я [в пятницу] участвовала в совещании ВОЗ, на котором рассматривались новые рекомендации по так называемым близким контактам, - сообщила она. - Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров".

Вуйнович напомнила, что раньше близкий контакт подразумевал под собой общение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров. Она добавила, что изменения в рекомендациях связаны с тем, что сейчас ВОЗ "больше знает о вирусе".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
Пандемия COVID-19
Эксперт: никто из участников клинических испытаний "Спутник V" в Сеченовке не заболел
На базе университета в исследованиях принимали участие 38 человек
Читать полностью