В ВОЗ считают, что говорить о новой волне коронавируса в России в 2021 году рано

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Разговоры о возможности новой волны заражений коронавирусом в России в начале следующего года преждевременны, сейчас необходимо справиться с текущей ситуацией. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Давайте сначала справимся с этой волной. Я надеюсь, что мы сейчас сможем добиться того, что было весной. А это снижение [числа заболевших], задержка эпидемии, чтобы не завалилась система здравоохранения, чтобы коечный резерв был достаточным для лечения тех, кто будет заболевать", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель ВОЗ добавила, что в следующем году могут появиться новые факторы, влияющие на ситуацию, что затрудняет какие-либо прогнозы.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 295 654 случая заражения, выздоровели 1 778 704 человека, умерли 39 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.