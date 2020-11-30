Представитель ВОЗ не ожидает больших трудностей в сертификации вакцины РФ от коронавируса

"Я должна пояснить: это [от РФ поступила] еще не заявка, это письмо о намерении подать на заявку. Каждый производитель сейчас ведет масштабную подготовку, потому что это очень серьезный процесс, - сказала она в интервью ТАСС. - Это процесс обсуждения. Возможности, навыки экспертов в России большие, Росздравнадзор имеет большой опыт. Так что я уверена, что все вместе они могут уложиться без каких-то тяжелых моментов".

Представитель ВОЗ указала, что четко установленных сроков рассмотрения подобной заявки нет. "Заявка будет передана тогда, когда обе стороны будут согласны, что все подготовлено и что весь комплект информации возможно подать одномоментно и при этом продолжать добавлять информацию, которая будет идти из третьей фазы клинического исследования, это одно из условий. Это так для всех производителей. Мы надеемся, это не будет очень долго, но надо подождать", - добавила она.

При рассмотрении заявки ВОЗ принимает во внимание в том числе надлежащую производственную практику, эффективность и безопасность вакцины, уточнила Вуйнович. "Так что это достаточно серьезный процесс, он длится не день или два, он имеет свою цепочку. Сейчас сказать, сколько он займет, тяжело, но отсчет начинают с того момента, когда официально передается заявка", - сказала она.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что организация находится в контакте с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России по поводу вакцины "Спутник V", ведется обмен данными по третьей фазе испытаний.