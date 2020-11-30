ВОЗ: вопрос о локдауне в России отпадет при соблюдении гражданами мер предосторожности

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ответственное соблюдение мер по защите от распространения коронавируса гражданами снимет вопросы о необходимости введения локдауна на территории РФ. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Если 90% [граждан] будут носить маски, если перевод на дистанционную работу [будет организован] там, где возможно, если хорошо обрабатывать руки и поверхности, я уверена, что мы сможем снизить передачу [инфекции]. <...> Тогда общий локдаун не будет вопросом", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Вуйнович привела в пример страны Азии, которые в последние месяцы избежали тотального локдауна, благодаря дисциплинированному следованию правилам предосторожности.

По ее словам, необходимо, чтобы каждый человек понял, что может быть носителем вируса и тем самым представлять угрозу для окружающих. В этой связи гражданам следует прибегать к самоограничениям. "Да, цифры растут, это видно, они серьезные, не надо расслабляться", - добавила представитель ВОЗ.

При этом она подчеркнула, что оценки о необходимости введения жестких ограничительных мер в стране могут давать только уполномоченные специалисты на основе анализа множества параметров. "Это рассматривается большой командой экспертов в разных секторах, и я уверена, что правильные решения будут приниматься", - отметила Вуйнович.