В ВОЗ считают, что социальное поведение москвичей пока нельзя оценить на "отлично"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович порекомендовала москвичам больше стараться в плане соблюдения правил предосторожности во время пандемии коронавируса. По ее мнению, пока социальное поведение жителей столицы нельзя оценить на "отлично".

"Мы можем больше, так скажу. Еще надо больше, еще надо стараться", - сказала она в интервью ТАСС, отвечая на просьбу оценить поведение москвичей по пятибалльной шкале. "Можно увидеть, что больше людей носят маски, но недостаточно <…> Да, видно, что сейчас в магазинах люди держат дистанцию: там есть эти [разделители], эти полоски на полу. Но есть места, где, мне кажется, просто не понимают, что при прикосновении к другому человеку, они рискуют или заразиться, или другого человека заразить. Потому что мы не можем узнать в каждый момент, есть ли у нас вирус или нет", - пояснила она.

По ее словам, для того чтобы остановить распространение инфекции, необходимо строже соблюдать меры защиты: 90% граждан должны носить маски в общественных местах, а также соблюдать дистанцию. "Тогда мы можем говорить, что останавливаем вирус. Если только 60% носят [маски] - это недостаточно", - добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти в ближайшее время не планируют "закрывать город" или отдельные секторы экономики из-за ситуации с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что власти ориентируются на реальную эпидемическую ситуацию в столице и принимают "минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности".