В ВОЗ заявили о соответствии действий властей РФ по карантинным мерам рекомендациям ВОЗ

По ее словам, ВОЗ рекомендовала, чтобы решения о карантинных мерах принимались на местах через оперативные штабы и с учетом меняющейся ситуации, и в России эти механизмы везде работают.

"Слушала интервью с мэром Москвы, и подход абсолютно соответствует тому, что ВОЗ рекомендует. А это значит, что надо все учитывать и использовать все возможное. Однако при этом учитывать и то, что усталость населения от этих мер, усталость каждого человека сильны, а бремя на все сектора экономики огромно", - сказала она.

При этом, продолжила Вуйнович, нельзя рисковать здоровьем населения. "Это значит, что в случае необходимости какая-то точечная мера и даже локдаун будут рассматриваться. Но на данный момент мы не можем сказать, как именно будет лучше. Такие решения принимаются и рассматриваются практически ежедневно. Мне кажется, в России на всех уровнях властей это существует, и это очень хорошо", - заключила она.