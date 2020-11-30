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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили о соответствии действий властей РФ по карантинным мерам рекомендациям ВОЗ

Представитель организации в России Мелита Вуйнович напомнила, что ВОЗ рекомендовала, чтобы решения о карантинных мерах принимались на местах через оперативные штабы и с учетом меняющейся ситуации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Меры, принятые российскими властями по организации карантинных мер в стране, соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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По ее словам, ВОЗ рекомендовала, чтобы решения о карантинных мерах принимались на местах через оперативные штабы и с учетом меняющейся ситуации, и в России эти механизмы везде работают.

"Слушала интервью с мэром Москвы, и подход абсолютно соответствует тому, что ВОЗ рекомендует. А это значит, что надо все учитывать и использовать все возможное. Однако при этом учитывать и то, что усталость населения от этих мер, усталость каждого человека сильны, а бремя на все сектора экономики огромно", - сказала она.

При этом, продолжила Вуйнович, нельзя рисковать здоровьем населения. "Это значит, что в случае необходимости какая-то точечная мера и даже локдаун будут рассматриваться. Но на данный момент мы не можем сказать, как именно будет лучше. Такие решения принимаются и рассматриваются практически ежедневно. Мне кажется, в России на всех уровнях властей это существует, и это очень хорошо", - заключила она.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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