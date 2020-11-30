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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ в РФ подтвердила готовность привиться российской вакциной от коронавируса

Мелита Вуйнович отметила, что всегда пользуется медицинскими услугами именно в той стране, где она находится

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС подтвердила готовность привиться вакциной от коронавируса российского производства.

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"Если на момент, когда появится рекомендация для вакцины, я не буду где-то в другом месте, конечно, я буду вакцинироваться сразу", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о том, будет ли она специально выезжать из России в США, Европу или Азию, чтобы привиться.

"Я доверяю науке - не российской, не американской, не немецкой, не сербской, но науке", - подчеркнула она.

Представитель ВОЗ рассказала, что всегда пользуется медицинскими услугами именно в той стране, где она находится на тот момент, когда возникает такая необходимость. "Ногу я ломала в Казахстане, лечилась там, никуда не ехала. Вакцину против гриппа получала и в Казахстане, и в России, где на тот момент находилась. Обследование на онкологию проходила всегда в России, потому что была здесь. Когда у меня была пневмония, снова лечилась в стране, в которой находилась", - отметила Вуйнович.

"Я никогда не езжу куда-то, чтобы лечиться. Я 3,5 года в России и сделала здесь очень много обследований", - добавила она.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
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