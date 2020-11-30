Представитель ВОЗ порекомендовала встретить Новый год дома

Она отметила, что посещение концертов и других развлекательных мероприятий допустимо только при сохранении необходимой дистанции между людьми. "Так что каждый должен нести ответственность, но я бы точно рекомендовала посмотреть в этом году, как мы можем его [Новый год] провести дома. Мы даже забыли, что, возможно, нам следует провести вместе больше времени", - сказала Вуйнович.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 295 654 случая заражения, выздоровели 1 778 704 человека, умерли 39 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.