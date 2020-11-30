Поврежденный взрывом дом во Всеволожске отремонтируют до Нового года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Конструкции и помещения многоэтажного дома во Всеволожске Ленинградской области, которые оказались повреждены во время взрыва и пожара в одной из квартир в воскресенье, будут восстановлены до конца года. Такие сроки назвал журналистам губернатор региона Александр Дрозденко в понедельник после оперативного совещания по ликвидации последствий инцидента.

"Мы оперативно решили, что надо заключить договор на закрытие чердачного этажа и крыши коробом, чтобы семьи, которые проживают на 10-м этаже и ниже не испытывали дискомфорта от дождя и снега. В доме работают все системы коммуникации - есть свет, вода, работает канализация, есть тепло. Важно определить сроки. Пока я поставил задачу, чтобы все успеть сделать до Нового года. Пока это оптимистичный срок, все будет ясно после того, как будет проведено обследование. В течение нескольких ближайших дней мы будем понимать, какие работы необходимо будет провести", - сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что в совещании приняли участие представители застройщика и проектировщика дома, они готовы заключить договор на обследование верхних этажей, чтобы понимать, какие нужно провести работы по замене или усилению конструкций. По словам Дрозденко, из резервного фонда региона в случае необходимости выделят средства на помощь жильцам пострадавших квартир и ремонт дома.

По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажного дома № 22 на улице Добровольского во Всеволожске в воскресенье взорвался баллон с газом для оборудования натяжных потолков. При взрыве были повреждены и соседние квартиры.