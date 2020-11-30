Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых "Эпиваккороной" добровольцах старше 60 лет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Привитые 50 из 150 добровольцев старше 60 лет, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины против коронавируса "Эпиваккорона", чувствуют себя хорошо, жалоб и неблагоприятных явлений у них нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 29 ноября привито 50 добровольцев. Добровольцы чувствуют себя хорошо. Неблагоприятных явлений и жалоб не отмечено", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что набор добровольцев старше 18 лет для другого пострегистрационного исследования все еще продолжается. Пока проводится скрининг набранных участников, они еще не получили первый компонент вакцины.

"Пострегистрационные клинические исследования проводятся в Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде с включением добровольцев от 18 лет и старше, а также в Новосибирской области - на добровольцах старше 60 лет", - пояснили в Роспотребнадзоре, уточнив, что на данном этапе расширять географию проведения исследований не планируется.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.