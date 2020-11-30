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Пандемия COVID-19
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Министр транспорта Крыма заразился коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе заразились более 15 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр транспорта Крыма Евгений Исаков заразился коронавирусом нового типа, сообщил на заседании совета министров региона глава республики Сергей Аксенов.

"Исаков у нас Евгений Александрович с коронавирусом, заболел", - сказал Аксенов.

В пресс-службе Минтранса Крыма ТАСС уточнили, что министр находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Число выявленных заражений новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Республике Крым превысило 200 случаев. Всего с начала пандемии в регионе заразились более 15 тыс. человек, общее число выздоровевших - свыше 11,4 тыс. человек. Умерли 286 человек.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19
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