Новогодние праздники в Мурманской области разрешено проводить с некоторыми ограничениями

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение разрешить проведение новогодних мероприятий в муниципалитетах, школах и детских садах с определенными ограничениями. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"У нас сохраняется пока непростая ситуация, но мы, внимательно изучив и спрогнозировав возможные риски, вместе с Роспотребнадзором приняли следующее решение: часть ограничений мы введем. У нас не будут проводиться в этом году в очном формате губернаторские елки, но все те ребята, которые в этих елках должны были участвовать, они получат подарки. Что касается елок в детских садах и школах, то они будут проводиться в очном формате, но в рамках одной группы, либо одного класса, без присутствия родителей", - сказал Чибис.

Глава региона уточнил, что разрешается также проведение новогодних праздников в муниципалитетах на свежем воздухе, но без массовой культурной программы. "Безусловно, все елки праздничные, иллюминация, праздничные ярмарки, катки, лыжные трассы - все это будет разрешено. Я глав муниципалитетов прошу соответствующие мероприятия новогодние для того, чтобы у людей было праздничное настроение новогоднее, организовать и обеспечить, проводить постараться без излишней культурной программы", - сказал губернатор.

Кроме того, по просьбе болельщиков, будет разрешено посещение хоккейных матчей на открытом воздухе при условии соблюдения социальной дистанции на трибунах.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается напряженной. По данным регионального Минздрава, на утро понедельника в Мурманской области выявлено 284 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 27 419, при этом 24 564 пациента выздоровели.