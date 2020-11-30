Эксперт: распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по РФ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты отметили, что число заразившихся ВИЧ-инфекцией в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по России. Также в городе почти полностью прекратилась передача ВИЧ-инфекции среди молодых людей благодаря системной работе, сообщил в понедельник внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения столицы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

"Распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по России, в городе половина выявляемости инфекции приходится на тех, кто приезжает в Москву. Что касается жителей Москвы, то мы видим стабильное число новых случаев ВИЧ-инфекции в последние годы. В городе издан закон о борьбе с ВИЧ-инфекцией, и в целом комплекс работ достаточно эффективен. Важнейший результат - практически прекращен путь передачи или заражения ВИЧ-инфекцией среди молодежи", - сказал Мазус в рамках онлайн-конференции "ВИЧ-инфекция и COVID-19: отвечая вызовам времени. Опыт взаимодействия Московского здравоохранения с социально-ориентированными некоммерческими организациями".

Он уточнил, что такое серьезное изменение - заслуга той комплексной работы, которая системно велась в городе - работа в школах, занятость молодежи, спорт, нацеленность на ЗОЖ. Одна из важнейших частей работы специалистов - это раннее выявление ВИЧ-инфекции, в полном объеме она реализуется в Москве.

По словам инфекциониста, тест на ВИЧ стал доступным и "рутинным". Мазус отметил, что 90% жителей Москвы с положительным диагнозом знают о том, что они больны. Кроме того, Москва является лидером по рождению здоровых детей у матерей с ВИЧ-инфекцией.

"Да, новый вызов - коронавирусная инфекция - дал определенное изменение в тестировании на ВИЧ-инфекцию (незначительное уменьшение - прим. ТАСС). Тем не менее, мы видим, что в последнее время мы наращиваем объем тестов на ВИЧ. Будет сделано, конечно, меньше тестов в общем объеме, чем в прошлом году, но эти данные показывают, что в целом работа ведется в полном объеме", - добавил Мазус.

По его словам, больные ВИЧ-инфекцией переносят коронавирус практически так же, как и другие люди. Объем диспансерного наблюдения в этом году остался в Москве на уровне прошлого года.