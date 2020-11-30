В Роспотребнадзоре заявили, что центр "Вектор" разрабатывает еще три вакцины от COVID-19

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" помимо уже зарегистрированной вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" ведет разработку еще трех препаратов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Еще три вакцины показали свою перспективность и находятся в разработке: это рекомбинантные вакцины на основе вируса везикулярного стоматита, вируса гриппа A и вируса кори", - сказали в пресс-службе.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.